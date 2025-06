Im vergangenen Jahr wurden 60 der Eingriffe durch Engpässe im Hochspannungsnetz der TEN verursacht, so ein Sprecher des Unternehmens. Insgesamt 1.047 Megawattstunden an Einspeisearbeit wurden dabei abgeregelt. 35 Eingriffe passierten auf Anweisung von 50Hertz, so der Sprecher. 50Hertz betreibt sein Übertragungsnetz im gesamten Osten Deutschlands, Berlin und Hamburg. Übertragungsnetze operieren auf der Höchstspannungsebene im Bereich bis 380.000 Volt. Entsprechend höher ist auch die abgeregelte Menge an Energie: Auf Anweisung des Berliner Übertragungsnetzbetreibers wurden 21.596 Megawattstunden an Ökostrom in Thüringen abgeregelt.