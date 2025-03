Energieversorgung: Überlandwerk Rhön zählt zu den Top-Lokalversorgern

Diese Auszeichnung, verliehen durch das unabhängige Energieverbraucherportal, bestätigt im zweiten Jahr in Folge die guten Leistungen des Unternehmens in der regionalen Energieversorgung. Als einhundertprozentiges kommunales Unternehmen versorgt das ÜWR in Hessen, Bayern und Thüringen als Netzbetreiber rund 91 000 Einwohner zuverlässig mit Strom und ist als Stromlieferant auch über die Rhön hinaus tätig. Etliche Thüringer Kommunen sind Gesellschafter des ÜWR. Es gibt insgesamt 48 Gesellschafter – Landkreise, Städte und Gemeinden in den Regionen Bayern, Hessen und Thüringen. Zusätzlich zeichnet sich das Unternehmen seit über 100 Jahren mit weiteren Leistungen im Bereich der Energieberatung, Elektroinstallation bis hin zum Elektrofachgeschäft aus. Das ÜWR hat über 230 Mitarbeiter, darunter auch viele Thüringer.