Hilfe für kommunale Wärmeplanung

Pro Kilowattstunde Wärme werden in Thüringen 288 Gramm Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen. Der bundesweite Emissionsfaktor der Fernwärme liegt bei 316 Gramm. Am höchsten sind die Treibhausgasemissionen in Bremen (474). Die niedrigsten Werte erreichen das Saarland mit 239 Gramm und Bayern mit 269 Gramm.