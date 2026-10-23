Energieversorgung Reiche will Raffinerien in Deutschland langfristig sichern

Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will Raffineriestandorte in Deutschland langfristig sichern. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin: "Wir wollen wettbewerbsfähige Raffinerienkapazität in Deutschland erhalten." Raffinerien seien Teil einer strategischen Infrastruktur. "Wer auch künftig über seine Versorgung selbst entscheiden will, der muss heute die Voraussetzungen damit schaffen." Reiche warnte vor einer Verlagerung von "Wertschöpfung und Sicherheit" an andere Orte in der Welt.