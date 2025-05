Es gehe darum, die eigene Wärmeversorgung grüner zu machen, sagte Vorstand Patrick Kather. Dazu sollen mindestens acht konventionelle Anlagen für Fernwärme auf erneuerbare Brennstoffe umgestellt werden - etwa das Heizwerk Vetschau in Südbrandenburg. Dort sollen künftig Holzhackschnitzel den Braunkohlestaub als Brennstoff ersetzen. Der Umbau wird den Angaben nach noch dieses Jahr beginnen. Angestrebt wird zudem, auch Abwärme aus Datencentern zu nutzen, so in Taucha (Landkreis Nordsachsen).