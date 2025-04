Bis 2030 mehr als 3 Milliarden Euro für Ausbau des Netzes geplant

Sattur zufolge wird die hohe Nachfrage nach Infrastrukturleistungen auch in Zukunft zu einem hohen Niveau an Investitionen führen. Bis 2030 seien mehr als drei Milliarden Euro für Ausbau und die Entwicklung des Netzes geplant: in Sachsen rund 1,5 Milliarden Euro, in Sachsen-Anhalt eine Milliarde, in Brandenburg 700 Millionen und in Thüringen 100 Millionen. Man bleibe ein verlässlicher Partner für Kommunen, Industrie, Gewerbe und Privatkunden.