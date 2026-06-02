Erfurt (dpa/th) - Thüringens Strombedarf wird sich nach Prognosen in den kommenden beiden Jahrzehnten verdoppeln - durch mehr Wärmepumpen, Elektromobilität oder große Rechenzentren. Mit dem neuen Thüringer Energiegesetz solle die Stromproduktion im Freistaat angekurbelt, die Beteiligung der Kommunen erhöht und die Versorgung bezahlbar und krisensicherer werden, sagte Energieminister Tilo Kummer (BSW) auf einer Energie-Konferenz in Erfurt. Das neue Gesetz soll spätestens Anfang nächsten Jahres dem Landtag vorliegen.