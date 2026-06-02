Start mit einer Reihe von Pilotprojekten

Hintergrund sei, dass viele Kommunen nicht über eigene Stadtwerke verfügten. Gestartet werden solle eine Reihe von Pilotprojekten, "wir wollen zeigen, wie es funktionieren kann, Ängste abbauen und erfahrbar machen, wem es nützt", so der Minister. Möglichkeiten sieht Kummer auch darin, dass Stadtwerke Reservekraftwerke betreiben, die einspringen, wenn nicht genug Wind- und Solarstrom verfügbar ist. Thüringen wolle anders als der Bund bei den Reservekraftwerken stärker auf Biomasse, vor allem die Verwertung von Holz, setzen.