Energieversorgung: Fusionsforschung in Garching, Biblis und Karlsruhe

Magnetfusion oder Laserfusion?

Auch das erfolgversprechendste Verfahren ist noch unklar. Die Fusion mittels Magnetfeldern soll vor allem an den bayerischen Standorten Garching und Gundremmingen sowie in Mecklenburg-Vorpommern erforscht werden, dort sind Standorte in Rostock und Stralsund an dem Vorhaben beteiligt. In Biblis soll es mit Unterstützung aus der Unis in Hamburg und Kiel um die laserbasierte Kernfusion gehen. Karlsruhe bearbeitet unterdessen die Themen Brennstoffkreislauf und Materialentwicklung, die für den Betrieb eines Fusionskraftwerks erforderlich sind.