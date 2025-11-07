Energieversorgung Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?

Wie kann ich sonst noch sparen?

"Wenn die Tage kälter werden, steigen in vielen Haushalten die Heizkosten. Wer mit Gas heizt, sollte jetzt den eigenen Vertrag überprüfen", rät die Verbraucherzentrale Thüringen. Kunden sollten am besten Preise vergleichen, Kündigungsfristen im Auge behalten und auf versteckte Kosten achten. "Ein Anbieter- oder Tarifwechsel kann sich lohnen – insbesondere, wenn noch ein Grundversorgungstarif besteht." Auch für Strom ist ein Sondertarif in der Regel günstiger als die Grundversorgung.