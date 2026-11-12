Energieversorgung: Füllstand der Gasspeicher zum Winterbeginn niedrig wie nie

München (dpa/lby) - Vor Beginn des Winters sind die für Bayern bedeutenden Gasspeicher so schlecht gefüllt wie nie: Am Mittwoch waren die acht Speicher nicht einmal zur Hälfte (48 Prozent) gefüllt, wie beim Fernleitungsnetzbetreiber Bayernets nachzulesen ist. Ein Speicher ist gänzlich leer, zwei weitere nahezu. Damit liegt Bayern noch weit unter dem deutschlandweiten Schnitt von 58,5 Prozent. Bundesweit sind die Gasvorräte erheblich niedriger als zum selben Zeitpunkt in den vergangenen Jahren. Das Wirtschaftsministerium in München und die Bundesnetzagentur sehen die Versorgung für den kommenden Winter nicht gefährdet. Das liegt unter anderem daran, dass über Pipelines und Flüssiggas-Terminals täglich Gas in großen Mengen nach Deutschland geliefert wird.