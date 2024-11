Energieversorgung: Erste Kabel für Stromtrasse SuedOstLink in Bayern verlegt

Die Trasse verläuft von einem sogenannten Netzverknüpfungspunkt in Klein Rogahn nahe Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern über Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis zum Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Der bayerische Abschnitt der Trasse ist rund 270 Kilometer lang. Die ersten Kabel in Bayern landeten nun bei Feilitzsch im Boden. Sie verlaufen in rund zwei Meter tiefen Kabelgräben und kreuzen unter anderem Gleise und Flüsse.