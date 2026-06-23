Energieversorgung: Deutschland rückt global auf Platz vier des Solarausbaus

Eine Streichung dieses Zuschusses würde nach Berechnungen des Verbands jedoch dazu führen, dass sich die durchschnittliche Solaranlage auf dem Hausdach erst nach 20 Jahren amortisiert. Der Verband geht davon aus, dass dies viele Interessenten künftig abschrecken würde. Die Erwartung der Eigenheimbesitzer sei in der Regel eine Amortisationszeit von 10 bis 12 Jahren. "Wenn es dann Richtung 20 Jahre geht oder mehr, können Sie sich vorstellen, dass dann nur noch ein Bruchteil der Haushalte bereit sind, in eine Solaranlage zu investieren."