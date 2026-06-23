Energieversorgung: Deutschland rückt global auf Platz vier des Solarausbaus

München - Deutschland ist beim Ausbau der Solarenergie auf Platz vier der globalen Rangliste vorgerückt. Im vergangenen Jahr gingen in der Bundesrepublik nach vorläufigen Zahlen neue Solaranlagen mit einer Leistung von 17,6 Gigawatt ans Stromnetz, wie der Bundesverband BSW Solar in München zum Auftakt der Messe Intersolar berichtete. An erster Stelle liegt wie in den Vorjahren mit uneinholbarem Vorsprung China. In der Volksrepublik wurden 2025 neue Solarkraftwerke mit einer Leistung von knapp 382 Gigawatt installiert, mehr als in den folgenden neun Ländern der weltweiten Top Ten-Solarnationen zusammen.