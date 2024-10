Energieversorgung: Bagger bereiten umstrittene Gasbohrung in Reichling vor

Reichling (dpa/lby) - Acht Tage nach der Freigabe durch das Bergamt Südbayern haben die Bauarbeiten am künftigen Bohrplatz begonnen. Bagger und Bauarbeitern starteten mit der Vorbereitung des Areals zwischen Wiesen und einem Waldstück. Die Firma Genexco will - trotz zahlreicher Proteste - auf dem Gelände in der Gemeinde Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) unweit des auch bei Touristen beliebten Ammersees nach Erdgas bohren. Das Unternehmen vermutet in rund 3.000 Metern Tiefe relevante Gasvorkommen.