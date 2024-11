Energietechnik Siemens Energy: Gewinn ohne Dividende und ein Kurssprung

An der Börse kamen die Nachrichten von Siemens Energy extrem gut an. Die Aktie hat seit einem Tiefpunkt Ende Oktober vergangenen Jahres ihren Wert inzwischen mehr als versiebenfacht. Alleine am frühen Mittwochvormittag lag sie im Xetra-Handel mehr als 18 Prozent im Plus. Die Vorzeichen haben sich seit vergangenem Jahr allerdings auch massiv verändert. Damals kämpfte Energy massiv mit Qualitätsproblemen bei seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa und reihte Gewinnwarnung an Gewinnwarnung. Inzwischen habe man die Probleme zwar noch nicht abgeschlossen, die Lösung liege aber in den eigenen Händen, sagte Bruch.