Arnstadt - Der chinesische Batteriehersteller CATL erweitert die Aufgaben seines ersten europäischen Werks bei Arnstadt. Der Thüringer Standort werde zum zentralen Knotenpunkt für das weltweite Angebot für Batterietests und -analysen entwickelt, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Die 2023 eröffnete Produktionsstätte bei Arnstadt beliefert Hersteller von E-Autos in Deutschland und Europa. Der Standort verfüge seit diesem Jahr aber auch über eines der größten Testzentren für Batteriezellen in Europa.