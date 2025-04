Erfurt (dpa/th) - Nach Einschätzung des Vorstands der Thüringer Energie AG (TEAG) ist die Energieversorgung in Thüringen wenig störanfällig. "Die Versorgungssicherheit in Thüringen ist sehr, sehr hoch", sagte der Vorstandsvorsitzende der TEAG, Stefan Reindl, bei der Vorlage der Geschäftsbilanz für 2024 in Erfurt. In Thüringen liege der Stromausfall pro Bürger und Jahr im Bereich weniger Minuten trotz des ständig steigenden Anteils von Strom aus Wind- und Solaranlagen.