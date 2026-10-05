Rom - In Italien wollen einzelne Mineralölkonzerne auch mit dem Auslaufen staatlicher Rabatte auf Diesel ihre selbst gesetzten Preisobergrenzen zunächst beibehalten. So hat der italienische Energiekonzern Eni für seine Tankstellen einen Höchstpreis von 2,19 Euro je Liter Diesel und 1,99 Euro für Benzin festgelegt. Der Preisdeckel gilt zunächst 30 Tage ab dem 28. September und könnte bis Jahresende verlängert werden. Auch Q8 und Tamoil, die Eni folgten, wollen diesen Monat den Preisdeckel beibehalten.