Fast sieben Milliarden Euro will die Bundesregierung 2026 in den Strommarkt pumpen. Um Stromkunden zu entlasten. Endlich scheint bei der Politik angekommen zu sein, dass hohe Energiepreise Gift sind für das Land. Geld, das Verbraucher für Strom ausgeben, können sie nicht mehr für den sonstigen Konsum investieren. Es fehlt also, um die so dringend benötigte Binnenkonjunktur anzukurbeln. Und weil diese lahmt, leiden einheimische Unternehmen noch stärker unter den – im internationalen Vergleich – hohen Strompreisen in Deutschland.