Die Stadtwerke Meiningen senken zum 1. Januar 2027 ihre Strompreise und entlasten damit Tausende Kunden. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das kommunale Unternehmen selbst in schwierigem Fahrwasser befindet. Nach Personalabbau, freiwilligen Abgängen und anhaltendem Druck auf die Geschäftsführung setzt der vom Aufsichtsrat beschlossene Sanierungs- und Effizienzkurs nun erste sichtbare Zeichen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern und die Stadtwerke am Markt zu behaupten.