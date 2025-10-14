In Science-Fiction-Thrillern werden ihretwegen Menschen getötet und Geheimagenten mit wichtigen Unterlagen um die ganze Welt gejagt: Die Kernfusiuon. Sie gilt als mögliche Lösung aller Energieproblem der Menschheit. Saubere Energie, ohne den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und ohne die Gefahr einer radioktiven Katastrophe. Das Problem: noch existiert diese Form der Energiegewinnung nur in der Theorie und in kleinen Versuchsanlagen.