Drohende EEG-Lücke

Die Verhandlungen stehen unter Zeitdruck: Die beihilferechtliche Genehmigung des aktuellen Fördersystems durch die EU-Kommission läuft Ende 2026 aus. Falls bis dahin keine Neuregelung in Kraft ist, könnten zwar laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gesetzlich geförderte Neuanlagen in Betrieb genommen, allerdings noch nicht gefördert werden. Reiche hatte gesagt, man wolle eine Unterbrechung nicht riskieren. Die EU-Kommission muss den Änderungen, sofern sie beschlossen sind, noch zustimmen. Der Bundesverband Erneuerbare Energie warnte, eine drohende EEG-Lücke ab Januar 2027 betreffe geplante Investitionen in allen Bereichen der Energieversorgung, sei es Windenergie, Biogasanlagen, Wasserkraftwerke oder Photovoltaik auf dem eigenen Dach.