Berlin - Die deutsche Industrie fordert die Koalition auf, zentrale Energiereformen nicht zu "verwässern". Es bleibe entscheidend, mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und dem Netzpaket die Kosten des Stromsystems strukturell zu senken, sagte Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Presse-Agentur. "Genau diese Reform droht auf den letzten Metern verwässert zu werden." Die Koalition müsse jetzt Kurs halten. "Systemkosten runter statt Förderkosten hoch."