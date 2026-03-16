Energiepolitik: Aiwanger zweifelt an Nutzen von Söders Mini-Atommeilern

München (dpa/lby) - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) steht der Forderung von Ministerpräsident Markus Söder zur Energiegewinnung mit Mini-Atomkraftwerk überaus skeptisch gegenüber. Er "sehe hier in den nächsten zehn Jahren keinen realistischen Ansatz, damit unsere Energieprobleme zu lösen", sagte Aiwanger dem Nachrichtensender Welt TV. Söder hatte sich zuletzt am Wochenende zum wiederholten Male für den Bau von Mini-Atommeilern ausgesprochen - auch in Bayern. Er begründet dies mit dem enorm wachsenden Energiebedarf in Deutschland.