Energienetz: Investoren steigen mit Milliarden bei Tennet Deutschland ein

Den Haag - Die Niederlande beteiligen drei Investoren an der deutschen Tochter des staatlichen Netzbetreibers Tennet. Der niederländische Rentenfonds APG, der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management und der Investierungsfonds aus Singapur GIC beteiligten sich mit 9,5 Milliarden Euro an Tennet Deutschland, teilte das Finanzministerium in Den Haag mit. Die drei Investoren übernähmen damit 46 Prozent der Anteile. Der niederländische Staat behält die restlichen Anteile an dem Unternehmen.