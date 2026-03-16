Mit einer Sonderkonferenz der Energieminister der 16 Bundesländer soll nach dem Willen von Thüringens Ressortchefs Tilo Kummer (BSW) eine Entlastung bei den Energiekosten erreicht werden, die in der Folge des amerikanisch-israelischen Angriffs auf den Iran deutlich gestiegen sind. Sein Ziel sei es, „Druck zu machen, dass wir zu einer relativ schnellen Entlastung kommen“, sagte der Minister am Montag vor Journalisten in Erfurt. „Wir müssen den Menschen jetzt helfen.“