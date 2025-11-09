Energielieferant: Wie Biogasanlagen wirtschaftlich weiterbetreiben?

Änderungen bei Erneuerbare-Energien-Gesetz

Hintergrund ist, dass viele Biogasanlagen nach und nach aus der auf 20 Jahre befristeten Förderung fallen - sie bekommen dann keine gesetzlich geregelte Vergütung mehr. Hinzu kommt, dass für ihren Weiterbetrieb oftmals technische Nachrüstungen nötig sind. Für 20 Prozent der rund 400 Biogasanlagen in Thüringen endet laut Ministerium innerhalb der kommenden drei Jahre die staatliche Förderung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG).