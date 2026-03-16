Energiekrise Koalitions-Taskforce kritisiert Mineralölkonzerne

Berlin - Politiker der schwarz-roten Koalition haben Mineralölkonzerne wegen überhöhter Preise kritisiert. Nach der Sitzung einer Taskforce der Koalition sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn: "Leider wurden unsere Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet. Den Mineralölkonzernen ist es nicht gelungen, glaubhaft zu erklären, wie die Preisgestaltung geschieht und vor allem auch, wie die Unterschiede im europäischen Vergleich zu erklären sind." Ähnlich äußerte sich Unions-Fraktionsvize Sepp Müller. Der CDU-Politiker sprach von einer "Preistreiberei der Mineralölkonzerne."