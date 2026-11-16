Basis der Berechnungen sind Simulationen für die Preise unter Wettbewerbsbedingungen. Bis September 2021 stimmten diese mit den tatsächlichen Preisen laut Ifo "weitgehend überein". In der Krise ab September 2021 - die Gaspreise stiegen bereits damals, noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich - hätten die Marktpreise für Strom aber im Schnitt rund 45 Euro je Megawattstunde über den simulierten Preisen gelegen. "Selbst unter den vorsichtigsten Annahmen, wie deutlich erhöhten Erzeugerpreisen, betrug die Differenz noch rund 20 Euro je Megawattstunde."