München - Die großen deutschen Stromerzeuger haben laut Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts in der Energiekrise durch ihre Marktmacht Milliarden Euro zusätzlich verdient. Für den Zeitraum von September 2021 bis Ende 2022 kommen die Wirtschaftsforscher in einem jetzt veröffentlichten Aufsatz auf zusätzliche Einnahmen zwischen 10,7 und 20,5 Milliarden Euro bei den fünf größten Anbietern. "Die Rekordstrompreise waren nicht allein eine Folge des Gaspreisschocks, sondern auch einer Struktur, welche den Missbrauch von Marktmacht zulässt", sagt Ifo-Forscher Till Fladung.