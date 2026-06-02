Ein eigenes Thüringer Energiegesetz soll mehr Kontinuität in die Energieversorgung im Freistaat bringen. Umwelt- und Energieminister Tilo Kummer warb am Dienstag bei der Thüringer Energiekonferenz in Erfurt für das Vorhaben. Bei den Entscheidungen, wie es auf diesem Gebiet weitergehen soll, gehe es etwa um jahrzehntelange Abschreibungsfristen, etwa für sogenannte Reservekraftwerke, die einspringen, wenn nicht genug Energie aus Solar- oder Windkraft zur Verfügung stehe.