Energiehilfen: Nothilfefonds bei Energieschulden in Thüringen kaum genutzt

In diesem Jahr hatten Verbraucher im Freistaat nach Angaben der Behörde 21 Anträge auf Härtefallhilfen gestellt, von denen 16 bewilligt worden waren. 2023 waren es 64 Anträge und 55 Bewilligungen. Knapp 16.350 Euro an Nothilfen seien in diesem Jahr und rund 86.700 Euro im Jahr 2023 ausgezahlt worden. "Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass die Fördermaßnahme noch einmal verlängert wird", erklärte eine Sprecherin des Amtes.