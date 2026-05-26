Energieerzeugung Solarstrom vom Acker - Wie es um Agri-PV in Thüringen steht

Bei den Agri-PV-Projekten - die meisten sind wie in Erfurt oder in Gebesee im Kreis Sömmerda in der Test- oder Vorbereitungsphase - geht es darum, sowohl Öko-Strom als auch landwirtschaftliche Produkte wie Beeren oder Kirschen zu erzeugen. Die Anlagen sollen so über Feldern oder Obstbauflächen errichtet werden, dass Landwirtschaftsmaschinen weiterhin eingesetzt werden können. Teilweise entstehen heute noch großflächige Solaranlagen auf Grünland oder vereinzelt sogar auf Ackerflächen.