Energieerzeugung Solarstrom vom Acker - Wie es um Agri-PV in Thüringen steht

Bad Klosterlausnitz/Erfurt (dpa/th) - Stromernte vom Acker: Neben einer Reihe von Testanlagen entsteht in Bad Klosterlausnitz derzeit das erste kommerzielle Agri-Photovoltaik-Projekt in Thüringen. Dabei werden Solaranlagen über Agrarflächen errichtete, die weiterhin bewirtschaftet werden. "Wir wollen damit zeigen, dass sich solche Projekte wirtschaftlich betreiben lassen", sagte Stefan Zaubitzer, Geschäftsführer der TEAG Solar GmbH, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Das Interesse von Landwirten steigt."