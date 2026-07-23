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Energiebilanz 2024 Sachsen verbraucht erneut weniger Energie

Der Energieverbrauch im Freistaat sinkt weiter. Braunkohle verliert an Bedeutung, erneuerbare Energien gewinnen hinzu – auch wenn insgesamt etwas weniger Strom erzeugt wurde.

Energiebilanz 2024: Sachsen verbraucht erneut weniger Energie
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Der Energieverbrauch in Sachsen ist 2024 erneut gesunken. Gleichzeitig legten erneuerbare Energien bei der Stromerzeugung zu. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Kamenz (dpa/sn) - In Sachsen ist 2024 erneut weniger Energie verbraucht worden als im Jahr zuvor. Gleichzeitig ging der Einsatz von Braunkohle weiter zurück, während Strom aus erneuerbaren Energien zulegte. Das geht aus der vorläufigen Energiebilanz des Statistischen Landesamtes hervor.

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Sowohl der gesamte Energieverbrauch als auch der Verbrauch durch Haushalte, Verkehr und Industrie sanken gegenüber 2023. Nach Angaben der Statistikerinnen und Statistikern setzte sich damit der Trend der vergangenen Jahre fort. Als wichtiger Grund gilt der weiter rückläufige Einsatz von Braunkohle.

Bei der Stromerzeugung blieb Braunkohle mit einem Anteil von 61 Prozent zwar mit Abstand der wichtigste Energieträger. Erneuerbare Energien kamen zusammen auf 21 Prozent und legten vor allem dank Photovoltaik und Windkraft weiter zu. Insgesamt wurde in Sachsen 2024 gut ein Prozent weniger Strom erzeugt als im Vorjahr.