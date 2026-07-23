Energiebilanz 2024: Sachsen verbraucht erneut weniger Energie

Bei der Stromerzeugung blieb Braunkohle mit einem Anteil von 61 Prozent zwar mit Abstand der wichtigste Energieträger. Erneuerbare Energien kamen zusammen auf 21 Prozent und legten vor allem dank Photovoltaik und Windkraft weiter zu. Insgesamt wurde in Sachsen 2024 gut ein Prozent weniger Strom erzeugt als im Vorjahr.