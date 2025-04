Energie: Verband: Strompreiszone-Teilung lohnt sich wirtschaftlich

Als "skandalös und kurzsichtig" bezeichnete der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek die Empfehlung der Studie. Eine Trennung Bayerns von den anderen Regionen Deutschlands dürfte im Freistaat für höhere Strompreise und Wettbewerbsnachteile für die Unternehmen sorgen. "Besonders absurd: Die erforderlichen Vorbereitungen würden sich über drei bis fünf Jahre hinziehen. Bereits ab 2027 werden aber der SüdOstLink und ein Jahr später der SüdLink dafür sorgen, dass Strom aus Überkapazitäten in Nord- und Ostdeutschland einfach nach Bayern transportiert werden kann. Damit hat sich das Problem ohnehin erledigt", sagte Holetschek.



Der energiepolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Martin Stümpfig, kritisierte den Vorschlag zur Aufteilung Deutschlands in Strompreiszonen als nicht sinnvoll, "da bis zur Etablierung dieser neuen Systematik die HGÜ-Trassen fertiggestellt sind und der Engpass in größeren Umfang beseitigt ist". Weiter sagte Stümpfig: "Diese Engpassbeseitigung hätten wir viel früher haben können" und warf der bayerischen Staatsregierung eine Blockade-Haltung beim Netzausbau vor. Erforderlich seien jetzt mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie, die schnelle Umsetzung eines Masterplans für Stromnetze und intelligente Speicher in Bayern.