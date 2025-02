Energie und Klima: Report: China setzt weiter verstärkt auf Kohle

China Primus bei Ausbau erneuerbarer Energie

China baut so viel Sonnen- und Windenergie zu wie kein anderes Land. Im vergangenen Jahr stellte die Volksrepublik laut der nationalen Energie-Behörde 356 Gigawatt an Solarzellen und Windrädern auf. Zum Vergleich: Deutschland baute 2024 rund 16,2 Gigawatt an Photovoltaik-Anlagen und 2,5 Gigawatt an Windleistung zu. China gilt allerdings auch als größter Emittent des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid. Bis 2030 will China die Spitze beim CO2-Ausstoß erreicht haben und bis 2060 klimaneutral sein.