Energie: Strombedarf der Rechenzentren dürfte weiter deutlich steigen

"Zukunftsnetz Hessen" soll im Herbst Ergebnisse vorstellen

Um den steigenden Energiebedarf bewältigen zu können, setze die Landesregierung auf einen beschleunigten Ausbau der Stromnetze. Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) habe dafür in diesem Jahr die Plattform "Zukunftsnetz Hessen" ins Leben gerufen, in der zahlreiche Akteure, darunter auch Vertreter der Digitalbranche, Wege suchten, um einen passgenauen Stromnetzausbau in Hessen zu ermöglichen. Die Ergebnisse sollen im Herbst vorgestellt werden.