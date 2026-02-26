Energie: Startschuss für Zwei-Milliarden-Fusionsreaktor in Bayern

München/Gundremmingen - Für rund zwei Milliarden Euro soll in den kommenden Jahren ein erster Forschungsreaktor zur Kernfusion in Garching bei München entstehen. In München unterzeichneten dazu Vertreter der bayerischen Staatsregierung, das Münchner Start-up Proxima Fusion, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) und der Dax-Konzern RWE eine Absichtserklärung. Ziel: die Zusammenarbeit auf dem Weg über den Demonstrationsreaktor "Alpha" bis hin zum ersten kommerziellen Magnetfusions-Kraftwerk am Standort des ehemaligen Atomkraftwerkes Gundremmingen.