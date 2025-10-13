Staatsforsten näher am Ziel als mehrere andere Projekte der Staatsregierung

Wie auch immer die Interpretation des Ziels - ob 500 fertige Windräder oder 500 auf den Weg gebrachte - so sind die Staatsforsten der Verwirklichung jedenfalls erheblich näher als mehrere andere Projekte der Staatsregierung. So hatte die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim zum Jahreswechsel nur gut 500 der ehedem von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für 2025 versprochenen 10.000 neuen Wohnungen fertiggestellt. Ebenfalls verfehlt wurde das Ziel des barrierefreien Bayern bis 2023, die Tilgung aller Staatsschulden bis 2030 hat die Staatsregierung ausgesetzt. Von den eigentlich bis 2020 geplanten sieben großen Flutpoldern an der Donau waren bis 2024 nur zwei fertig geworden.