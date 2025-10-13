München (dpa/lby) - Die Bayerischen Staatsforsten werden nach Worten ihres Chefs ihr Ziel von 500 Windrädern bis 2030 erreichen. Allerdings werden diese Windanlagen bis dahin noch nicht sämtlich in Betrieb sein, wie der Vorstandsvorsitzende Martin Neumeyer bei der Vorlage der Jahresbilanz in München berichtete. Es sollen aber alle 500 geplante Anlagen bis dahin "auf den Weg gebracht sein" - was bedeutet, dass Bau und Betrieb mit den entsprechenden Verträgen fest vereinbart sind. Neumeyer betonte, das sei von vornherein das Ziel gewesen.