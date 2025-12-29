Gas

Gaskunden werden von der sogenannten Gasspeicherumlage befreit. Der Bund übernimmt Kosten von 3,4 Milliarden Euro. Mit der Umlage, die bisher 0,289 Cent pro Kilowattstunde betrug, war die staatlich angeordnete Befüllung der Speicher nach der Energiekrise 2022 finanziert worden.

Auf die Gaspreise des jeweiligen Kunden wirke sich der Wegfall gegebenenfalls nur geringfügig aus, da die Entlastung im Vergleich zum Gesamtpreis relativ gering sei, so der BDEW.

Laut Verivox sinken die jährlichen Gaskosten für eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden um durchschnittlich 69 Euro brutto. Gleichzeitig aber werde die Nutzung der Gasnetze im kommenden Jahr teurer. Im Durchschnitt steigen die Gasnetzentgelte Verivox zufolge um rund 11 Prozent. Dies gleiche die Entlastung durch den Wegfall der Gasspeicherumlage rechnerisch aus. Aufgrund niedrigerer Beschaffungskosten für Gas habe bisher rund ein Drittel der regionalen Gas-Grundversorger Preissenkungen für das kommende Jahr angekündigt.

Elektroautos

In Gebieten mit deutlichen Senkungen bei den Stromnetzgebühren könnten auch günstigere Tarife für Ladestrom angeboten werden, so Verivox - zumindest, wenn das Auto zu Hause mit einem eigenen Autostromtarif aufgeladen wird. Auch laut BDEW wirkt sich die Senkung der Netzentgelte grundsätzlich auf den Ladestrom für Elektroautos aus.

In welchem Umfang sich die Entlastung an die Nutzerinnen und Nutzer von Ladesäulen weitergeben lasse, sei jedoch derzeit schwer abzuschätzen. "Die Höhe der Netzentgelte variiert je nach Standort, und viele Ladesäulenbetreiber betreiben ihre Anlagen deutschlandweit in unterschiedlichen Netzgebieten."