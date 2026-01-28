 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Bewerbungen ab sofort möglich

Energie-Sparpreis Bewerbungen ab sofort möglich

Mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 8000 Euro belohnt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen Energiespar-Projekte. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Energie-Sparpreis: Bewerbungen ab sofort möglich
1
Einfach die Heizung abdrehen – das reicht nicht, um den Energie-Sparpreis des Landkreises Schmalkalden-Meiningen zu bekommen. Foto: picture alliance/dpa

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen lobt 2026 zum nunmehr siebten Mal den Energie-Sparpreis aus. Angesichts steigender Energiepreise, spürbarer Klimaveränderungen und im Hinblick auf die Herausforderungen der Energiewende fördert der Landkreis die Umsetzung von Projekten im Bereich nachhaltig energieoptimiertes Bauen/Sanieren. Bewerben können sich Kommunen und deren nachgeschaltete Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen. Ausgelobt von Landrätin Peggy Greiser, soll der Wettbewerb Projekte würdigen, die zur Schonung unserer Ressourcen, zum Schutz des Klimas sowie zu regionaler Wertschöpfung beitragen. Der mit maximal 8000 Euro dotierte Preis (maximale Gesamthöhe aller Einzelpreise) prämiert beispielgebende Projekte zur Energieeinsparung und zum nachhaltig energieoptimierten Bauen oder Sanieren (Gebäude- und/oder Anlagentechnik), die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2026 realisiert wurden oder werden.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Schmalkalden: Sonnenstrom ist auch für die Seele gut

20.05.2025 12:00 Schmalkalden Sonnenstrom ist auch für die Seele gut

Familie Thrän ist mit der Sonne im Bunde. Sie hat einiges an Geld in die Hand genommen, um wiederum zu sparen. Das Konzept passt und brachte den Energie-Sparpreis des Landkreises ein.

Bewerber nutzen für die Teilnahme am Wettbewerb bitte den vorgefertigten Bewerbungsbogen, der auf der Internetseite des Landkreises Schmalkalden-Meiningen (www.lra-sm.de/energie-sparpreis) zur Verfügung steht oder bei Janine Töpfer von der Stabsstelle Kreisentwicklung (j.toepfer@lra-sm.de) angefordert werden kann. Die Bewerbungsunterlagen sind vollständig ausgefüllt bis spätestens 31. Mai einzureichen.