Frage: Entspricht Endlagersuche aktuellem Stand der Technik

Genau dieser Ansatz ist aus Söders Sicht kritisch zu hinterfragen: Es müsse evaluiert werden, ob das Modell noch dem Stand der Technik entspreche. So würden in den USA "zunehmend Reaktoren entwickelt", die sich mit der hohen Wiederverwendbarkeit von Brennstäben beschäftigen. Der nicht mehr verwertbare Müll werde damit deutlich reduziert. Zudem müsse "de facto" darüber gesprochen werden, wie mit den jetzigen Zwischenlagern an den ehemaligen Kraftwerksstandorten umgegangen werde.