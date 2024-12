Im Sommer waren erste Verhandlungen gescheitert

Im Sommer waren die Verhandlungen zwischen der Tennet Holding und der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Auftrag des Bundes über einen vollständigen Verkauf von Tennet Deutschland ergebnislos beendet worden. Der Ausbau der Stromnetze in Deutschland kostet viele Milliarden - der niederländische Netzbetreiber Tennet wollte deswegen sein deutsches Stromnetz an den Bund verkaufen. Grund für die gescheiterte Übernahme waren akute Haushaltsprobleme des Bundes. In der Folge teilte Tennet mit, sich auf dem öffentlichen oder privaten Kapitalmarkt nach Investoren umsehen zu wollen. Tennet ist einer von vier Betreibern der deutschen Übertragungsnetze, der "Stromautobahnen".