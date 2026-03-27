﻿Die Diskussion um neue Windkraftflächen in Südwestthüringen nimmt Fahrt auf: Die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen hat in ihrer jüngsten Sitzung einen ersten Entwurf mit 40 Vorranggebieten für Windenergie vorgestellt. Für die Region um Schmalkalden rückt dabei eine etwa 500 Hektar große Fläche in den Fokus, die sich über die Gemarkungen Metzels, Christes und Möckers erstreckt. Ein Drittel der Fläche ist kommunal, in die anderen zwei Drittel teilen sich zwei Eigentümer.