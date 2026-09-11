Energie: Saudi-Arabien schaltet nach Angriffen wichtige Pipeline ab

Riad/Washington - Saudi-Arabien hat die wichtige Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, nach Angriffen auf die Leitung in den Regionen Riad und Medina vorsorglich abgeschaltet. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Quelle im Energieministerium mit. Das saudische Außenministerium teilte auf der Plattform X mit, bei dem Drohnenangriff, der aus dem Irak gestartet worden sei, seien mehrere Menschen verletzt worden.