Fürth (dpa/lby) - Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Bayern ist vergangenes Jahr auf den Rekordwert von 70,4 Prozent gestiegen. Das ist ein außergewöhnlich deutliches Plus zu 2022, als mit 58,7 Prozent ebenfalls bereits ein Rekord erreicht wurde, wie aus Zahlen des Landesamts für Statistik hervorgeht. Zudem deuten vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres darauf hin, dass der Anteil der Erneuerbaren 2024 weiter steigen könnte.