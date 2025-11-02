Energie: Opec+ erhöht Ölförderung – Pause im ersten Quartal geplant

Das Kartell Opec+ produziert ungefähr die Hälfte der globalen Ölförderung. Weltweit werden täglich rund 100 Millionen Barrel gefördert. Erdöl ist eine Substanz, die aus am Meeresboden abgelagerten Mikroorganismen entstanden ist. Dabei wurde das organische Ausgangsmaterial über viele Jahrmillionen unter Hitze und Druck zu Erdöl umgewandelt. Der fossile Rohstoff, dessen Vorräte wohl noch einige Jahrzehnte reichen, ist eines der Probleme bei der Klimakrise.