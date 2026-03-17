Saudi-Arabien und die Emirate bereiten sich zwar schon länger auf Störungen an der Straße von Hormus vor. Dass die Pipelines beider Länder nur einen Bruchteil der Kapazität auffangen können, sieht das Ingenieurs-Magazin ENR als Hinweis, dass die Länder mit einer Blockade des Seewegs über Wochen oder Monate und mit einem Kriegsszenario nicht rechneten.

Der Irak sieht sich seinerseits gezwungen, den Betrieb einer Pipeline durch die Kurdenregion und zum türkischen Hafen Ceyhan wieder anlaufen zu lassen, um die es eigentlich seit Jahren Streit gibt.

Welche Auswirkungen haben die Lieferengpässe auf Europa?

Europa bezieht nur einen kleineren Teil seiner Öl- und Gas-Importe von Lieferungen durch die Straße von Hormus. Da Öl und Gas jedoch an weltweiten Börsen gehandelt werden, schlagen Preiserhöhungen auch auf Konsumenten in Deutschland durch.

Anders sieht es für Europa zum Beispiel beim Treibstoff für Flugzeuge aus. Nach einer Analyse der US-Denkfabrik Atlantic Council wurden 39 Prozent der europäischen Kerosin-Importe im vergangenen Jahr durch die Straße von Hormus verschifft.

Die arabischen Pipelines, wie auch die kürzliche Freigabe strategischer Reserven, zielten auf die Beruhigung der Rohölmärkte ab, sagt Arne Lohmann Rasmussen von der Beraterfirma Global Risk Management der Nachrichtenseite MEE.

Linderung für die Energie-Krise könnten zusätzliche Lieferungen aus den USA schaffen. Kurzfristig könnte auch die Lockerung der US-Sanktionen für den Kauf von russischem Öl weitere Liefermengen an den Markt bringen. Speziell für Kerosin nennt der Datenanbieter Kpler längerfristig auch westafrikanische Produzenten wie Nigeria als mögliche Alternativen für Europa.