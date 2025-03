Energie: Niederbayerischer Bezirkstag gegen Söders Atomkurs

Söder hatte im Dezember bei einer Reise nach Tschechien Gespräche geführt, um dort produzierte Kernenergie in Form einer "privilegierten Stromversorgung" nach Bayern zu holen. Die Regierung in Prag will in den nächsten Jahrzehnten massiv in den Ausbau der Kernenergie investieren. Am Standort Dukovany, knapp 170 Kilometer südöstlich von Prag, sollen ab 2029 zwei neue Reaktoren errichtet werden. Zudem gibt es sechs Altmeiler. Söder fordert zudem, die drei 2023 in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 bald zu reaktivierten.