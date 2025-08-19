Energie: Neues Pumpspeicherwerk in Thüringen rückt näher

Machbarkeitsstudie bringt neues Tempo ins Projekt

"Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie machen uns Mut, das Projekt PULS weiter voranzutreiben", sagte der Chef der Wasserkraft-Sparte bei Vattenfall, Benjamin Tupaika. Mit Hochdruck gehe der Konzern nun die nächsten Schritte an, wohl wissend, dass es noch ein weiter Weg ist, bis eine solch weitreichende Investitionsentscheidung final getroffen werden kann. "Wie diese dann ausfällt, hängt letztlich von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Pumpspeicher ab", betonte Tupaika. Denn für Investitionen in diesen Größenordnungen brauche es als Grundvoraussetzung eine langfristige Planbarkeit.