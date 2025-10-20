Energie: Neue Stromtrasse bringt mehr Ökostrom ins Netz

Vieselbach - Der Netzbetreiber 50Hertz nimmt heute (10.30 Uhr) in Vieselbach bei Erfurt eine neue Stromtrasse in Betrieb. Die 380-kV-Freileitung führt durch die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und gehört nach Unternehmensangaben zu den wichtigsten überregionalen Netzausbauprojekten in Deutschland. Die 105 Kilometer lange Stromleitung ersetzt eine deutlich weniger leistungsfähige Stromtrasse. Künftig könnten damit 40 Prozent mehr Strom vornehmlich aus erneuerbaren Energien transportiert werden, hieß es.