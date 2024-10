Erfurt (dpa/th) - Thüringens geschäftsführender Energieminister Bernhard Stengele setzt sich für eine bessere Bundesförderung für Tiefengeothermie-Projekte wie in Erfurt ein. Das Potenzial der petrothermalen Geothermie, bei der nicht die Wärme von Wasser, sondern von Gestein in der Tiefe angezapft wird, sollte besser genutzt werden, sagte der Grünen-Politiker in Erfurt. "Geothermie birgt ein enormes Potenzial für die Wärme- und Energieversorgung unserer Zukunft", erklärte Stengele.