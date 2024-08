Das Unternehmen will damit eine Anlage zur Abgabe von flüssigem Wasserstoff in Bayern errichten. Mit dem Projekt "Green Hydrogen @ Blue Danube" sollen ab 2028 jährlich bis zu 1.800 Tonnen Wasserstoff an Industrieunternehmen im Donauraum gelangen. Der Standort der Anlage steht derzeit noch nicht fest.